"Po co się k… rzucasz. Był rozkaz". Jak reagować, gdy rodzic krzyczy na dziecko?

Rodzice często zapominają, że dziecko nie uczy się przez to, co mu się mówi, a co się pokazuje. Więc jeśli wprowadzamy jakieś reguły, a sami ich nie respektujemy, to ma się to nijak do wychowania młodego człowieka. Dziecku należy pokazać, że pewne rzeczy są ważne i że my też pewnych zasad przestrzegamy i robimy tak, jak mówimy.