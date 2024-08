Dotarły do Polski. Gdy zobaczysz, nie podchodź

Jenoty należą do rodziny psowatych i często przypominają swoim wyglądem lisy. W latach 30. XX wieku jenoty zostały sprowadzone na tereny Białorusi i Ukrainy przez radzieckich myśliwych. Dzięki szybkiemu rozmnażaniu i migracjom dziś można je spotkać w Polsce. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że ich obecność w naszym kraju może mieć negatywne konsekwencje.

Zimą jenoty zapadają w sen, czekając na wiosnę w opuszczonych norach lisów i borsuków. W marcu budzą się jednak do życia. Najaktywniejsze są nocą, kiedy to urządzają sobie wędrówki. Opierają się głównie na swoim węchu, mając słaby wzrok i słuch.

Jenoty nie stanowią zagrożenia dla ludzi. Nawet jeśli napotkają człowieka, zazwyczaj uciekają. Czasami też nie bez powodu udają, że są martwe. Dzięki temu mogą w łatwy sposób zmylić polujących na nich drapieżników. Samice jenotów rodzą od 5 do 16 młodych naraz, a młode osiągają dojrzałość w wieku 9 -11 miesięcy.

Populacja jenotów w Polsce rośnie, co negatywnie wpływa na inne gatunki w lasach. Wyjadają ptasie jaja i rywalizują z lisami o pożywienie. Żywią się również rybami, żabami, traszkami, skorupiakami i małymi gryzoniami.

Warto wiedzieć, że jenoty chętnie zadomawiają się w wielkich miastach, gdzie buszują w śmietnikach. Jeśli napotkamy je na swojej drodze, lepiej uważać. Mogą one bowiem przenosić wściekliznę. Od 2001 r. wpisano je na listę zwierząt łownych bez okresu ochronnego.

