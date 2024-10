Już nie bob. Te fryzury będziemy nosić jesienią 2024

Październik to czas, w którym z pewnym krokiem wchodzimy w sezon jesienno-zimowy. Wraz z nim robimy porządki nie tylko w naszych szafach, ale i na głowie. Jesienią zrezygnujemy z popularnego "boba" na rzecz fryzur, które noszono w szczególności w latach 70. Przygotujcie się na odważniejsze cięcia, grzywkę i dużo, dużo objętości.

Choć każda i każdy z nas ma swoją ulubioną fryzurę, pamiętajmy, że chcąc być "trendy" nie musimy jej drastycznie zmieniać. Nawet drobne cięcia spowodują, że zmiany będą zauważalne, a my poczujemy się nie tylko lżej, ale także świeżo, modnie i nowocześnie.

Zgodnie z trendami na jesień 2024 jedną z najmodniejszych fryzur będzie ta, którą przez lata nosiła Jane Birkin, brytyjska aktorka, piosenkarka i ikona mody lat 60. oraz 70. To właśnie ona spopularyzowała noszenie swobodnej i niesfornej grzywki na długich włosach, która szybko stała się symbolem francuskiego "chic" i naturalnego wyglądu.

Podobnie jest w przypadku drugiego trendu dotyczącego włosów, czyli "stevie cut". Fani lat 70. zapewne doskonale wiedzą, że nazwa tej fryzury pochodzi od Stevie Nicks, wokalistki amerykańskiego zespołu "Fleetwood Mac". Nicks pojawiała się zarówno w teledyskach, jak i na scenie w rozczochranej grzywce i mocno wycieniowanych pasmach. I właśnie taką fryzurę, żyjącą własnym życiem, będziemy nosić jesienią i my.

Ostatnią fryzurą, o jakiej należy wspomnieć w kontekście trendów fryzjerskich na jesień 2024, jest znana już od kilku sezonów fryzura "layers". Nawiązująca do stylu old money, skupia się przede wszystkim na mocno podniesionych u nasady pasmach. Jej największym plusem jest jednak to, że sprawdzi się na włosach krótkich, jak i długich.