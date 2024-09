Ten kolor włosów dodaje lat. Nie daj się namówić fryzjerowi

Niektóre barwy mają "moc odmładzania". Mowa np. o blondzie który pasuje do niemal każdego typu urody - nie akcentuje zaczerwienień skóry i pomaga ukryć oznaki upływającego czasu. A jakie odcienie znajdziemy na tzw. czarnej liście?

Jednym z najbardziej efektywnych i prostych sposobów na odmłodzenie jest zmiana koloru włosów. Blond rozświetla twarz i może maskować drobne zmarszczki. Plusem jest również to, że taka koloryzacja jest łatwa do utrzymania i nie wymaga częstych wizyt u fryzjera.

Blondy w chłodnych tonach, takich jak popielaty czy piaskowy blond, są szczególnie polecane dla kobiet z jasną cerą. Pomagają zniwelować widoczność pękających naczynek i zaczerwienień, co jest częstym problemem u dojrzałych kobiet. Dzięki temu cera wygląda na bardziej świeżą i promienną, a zmarszczki stają się mniej widoczne.

Blond to strzał w dziesiątkę dla dojrzałych kobiet

Odradza się także czerwienie, bordo i rudości, które mogą uwypuklić bladość cery. Rudy jest jednym z najtrudniejszych kolorów do utrzymania i nie pasuje do wielu typów urody.

