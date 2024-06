Kasia Tusk uwielbia te buty. Ale wiele kobiet za nimi nie przepada

Kasia Tusk jest minimalistką, która wpisuje się w styl "quiet luxury" ("cichy luksus"). Choć czasem ulega mikrotrendom, to dobrze wie, że pewne elementy garderoby są ponadczasowe i to właśnie w nie najchętniej inwestuje. Co będzie nosić latem 2024? Z pewnością gładkie, bawełniane T-shirty i lniane koszule, które będzie łączyć z bermudami i spodniami palazzo. W jej letnich stylizacjach znajdą się ponadto białe, zwiewne sukienki maxi oraz trapezowe mini.