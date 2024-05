Tusk pokazała, jak mieszka. Pochwaliła się stołem z marmuru

Katarzyna Tusk od kilku lat jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych blogerek modowych w Polsce. Influencerka współpracuje z topowymi markami - rodzimymi oraz tymi zagranicznymi. Prywatnie miłośniczka dobrego designu i minimalizmu jest żoną oraz mamą dwóch córek Liliany i Marii. Chociaż Kasia Tusk dba o prywatność swoich najbliższych, to często zdarza jej się pokazać w sieci, jak wygląda jej garderoba czy mieszkanie.

Na samym środku znalazł się długi marmurowy stół z beżowym flakonem i różowymi piwoniami. Oprócz tego uwagę zwracają ratanowe krzesła oraz jasne dodatki idealnie pasujące do białych okiennic w stylu francuskim.

W domowym biurze Kasia Tusk postawiła na klasyczną biel oraz beż. Aby wnętrze było bardziej przytulne, influencerka dodała do niego czarno-białe zdjęcie w drewnianej ramce oraz plakat z niebieską sylwetką kobiety. Ratanowe krzesła idealnie pasują do drewnianych nóg stołu.

