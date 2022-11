Już nie słupek. Teraz to ten obcas robi furorę wśród botków

Ten model to kwintesencja tegorocznych trendów. Nie dość, że mają niski obcas (5,5 cm) to jeszcze nodek zakończony delikatnie zaokrąglonym szpicem i obcisłą cholewkę. Takie buty nazywane są sock shoes, czyli skarpetkowymi butami. Przylegają do nogi niczym skarpetka. W sklepach można znaleźć modele wykonane z tekstyliów, jak i ze skóry tak jak botki Solo Femme. Ten model wykonany jest ze skóry licowej, ma także skórzane wnętrze i wkładkę. Kupisz je 20% taniej.