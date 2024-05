Klasyczne szpilki idą w odstawkę. Teraz rządzą sandały w stylu Sosny

Buty nie muszą być jedynie stonowanym tłem dla sukienki weselnej, ale mogą pełnić równie ważną rolę w stylizacji. To nie tylko sprytny sposób na wprowadzenie najnowszych trendów, ale przede wszystkim na stworzenie efektownego wyglądu.

Jeżeli w tym roku wybierasz się na wesele, to zapomnij o zabudowanych czółenkach. Zamiast nich, postaw na sandałki, które gwarantują efekt wow. To modele, które nigdy nie wychodzą z mody, a ich kolory z pewnością przyciągną wzrok. W takich butach już teraz chodzą Michalina Sosna, Edyta Zając i Katarzyna Cichopek.

Michalina Sosna, czyli serialowa Kama z "M jak miłość" zdecydowała się na czekoladowe sandałki, które jak magnes przyciągnęły uwagę. Włożyła je do dzianinowej sukienki midi w różowym kolorze. Duży plus za kwadratowy nosek (wciąż jest w trendach) oraz niski obcas, który sprawdzi się na parkiecie.

Do jakiej sukienki będą pasować? Czekoladowe sandałki będą doskonale komponować się z każdą beżową sukienką – od kobiecej "slip dress" po kreację z koronki. Stworzą też stylowy duet z błękitem lub z sukienką w kolorze limonki albo głębokiej zieleni.

Chcesz dodać weselnej stylizacji nieco ekstrawagancji i świeżości? W takim razie zdecyduj się na sandałki w cielistym kolorze, które są obecnie na topie wśród modowych influencerek. Te buty są doskonałym wyborem, nie tylko ze względu na zdolność "wydłużenia" nóg do nieba.

Pasują do wszystkiego, więc wykorzystasz je również w casualowej wersji. Katarzyna Cichopek zestawiła je z kopertową sukienką w kwiaty. Tak ubrana zaprezentowała się na komunii bratanka.

Edyta Zając też postawiła na minimalistyczne sandałki z cienkimi paskami, które uzupełniły jej stylizację z planu "Dzień Dobry TVN", dodając całości modowego twista . Jasne buty pasują nie tylko do stonowanych kreacji. Możesz śmiało uzupełnić nimi różową mini na wesele lub długą sukienkę we wzory.

