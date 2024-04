Wskoczyła w najmodniejszą kurtkę sezonu. Warto zainwestować

Kiedyś nosili ją bad boye, np. James Dean, Elvis Presley czy John Travolta w hicie "Grease". Od zawsze nadawała stylizacji charakternego "zadziora". Już w zeszłym tysiącleciu weszła do mainstreamu i stała się takim samym klasykiem jak kurtka jeansowa.

W skórzanej kurtce o oversizowym kroju pokazała się niedawno Hailey Bieber , która jest prawdziwą trendsetterką i zawsze wie, co w trawie piszczy, jeśli chodzi o modę. Kurtkę z pazurem często przekornie nosi z małą czarną i szpilkami . To pokazuje uniwersalność tego modelu, w który warto zainwestować nie tylko pod kątem trendowej "topki" na wiosnę 2024.

Skórzaną kurtkę o skróconym kroju ma w swojej garderobie Kelly Ruherford – aktorka znana z "Plotkary" i prawdziwa "fashion icon" wśród dojrzałych kobiet. Odważnie zdecydowała się na skórzany, czarny total look z ażurową spódnicą maxi, dużą torbą i "napompowanymi" klapkami. Nie każda zdecydowałaby się na takie rozwiązanie.

Genialną alternatywą dla czarnej kurtki skórzanej jest ta brązowa, nieco wytarta, która wygląda niczym wzięta prosto ze sklepu vintage . Właśnie w taki model wskoczyła ostatnio Karolina Pisarek . Stworzyła look jak z przełomu lat 90. i 2000., zestawiając ze sobą bluzkę na guziczki, minispódniczkę i szpilki "slingback pumps" z metalicznym połyskiem.

Z kolei Roksana Węgiel tej wiosny stawia na totalne szaleństwo, czyli czerwoną kurtkę skórzaną . Zgodnie z najświeższymi trendami połączyła ją z przylegającym do ciała crop topem oraz błękitnymi jeansami z szerszymi nogawkami. To gotowa inspiracja dla młodych kobiet.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!