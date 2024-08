Już nie zwykły french. Latem zaszalej ze stylizacją "psycho french"

Od kilku sezonów mamy jednak do czynienia z czymś jeszcze bardziej szalonym. Chodzi o "sewentisową" estetykę z krzywą kreską i mocą kolorów, która zyskała nazwę "psycho french" . A to wszystko dlatego, że ów manicure jest w swoim szaleństwie niemalże psychodeliczny.

Tak, jak przy zwykłym frenchu, chodzi o pomalowanie końcówek paznokci pokrytych różową bądź beżową bazą. Ale w przypadku "psycho french" pojawia się wiele intensywnych kolorów, a kluczem są pofalowane linie i nieregularne kształty , łączone ze sobą w zasadzie dowolnie. W tej stylizacji nie ma żadnych sztywnych zasad. Chodzi o to, by puścić wodzę fantazji i zaszaleć, przynajmniej na czas wakacji.

"Psycho french" będzie prezentował się doskonale zarówno na płytkach o kształcie kwadratowym, jak i na migdałkach. Co równie ważne, do wykonania tego manicure'u nie są potrzebne bardzo długie płytki. Stylizacja będzie zatem wyglądała świetnie dosłownie na każdych paznokciach .

