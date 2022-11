Już nigdy jej nie wyrzucisz. Zawieś na kaloryferze i czekaj na efekt

Wiele osób nie wyobraża sobie dnia bez herbaty. Szczególnie teraz, gdy za oknami temperatura jest coraz niższa, ciepły napar to obowiązkowy punkt dnia. Wiele osób sięga po najprostsze i najszybsze rozwiązanie, czyli herbatę w torebkach. To wygodny sposób, ponieważ wystarczy jedynie zalać saszetkę i chwilę odczekać, nie zastanawiając się nad tym, czy do kubka wsypaliśmy odpowiednią ilość suszu.