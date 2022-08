Nie będziesz potrzebować przepychacza. Domowe triki na odetkanie toalety

Metalowy wieszak

To rozwiązanie przyda się, jeśli zdecydujesz się mechanicznie usunąć zator. Najpierw trzeba odgiąć wieszak w taki sposób, by zwiększyć jego długość, a koniec zagiąć tak, by miał większą powierzchnię do przepchania. Następnie przez chwilę należy poruszać nim w muszli i spuścić wodę jak zwykle.