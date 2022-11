Glass hair to nowy trend w stylizacji włosów. Jak uzyskać efekt błyszczącej tafli?

Marzysz o włosach, które emanują zdrowym blaskiem i są gładkie, jak tafla szkła? Urodowe influencerki i tiktokerki zakochały się w tym efekcie i teraz prześcigają się w metodach, które pozwolą go osiągnąć. Sprawdź, co trzeba zrobić, by cieszyć się takimi kosmykami.