Już nigdy nie wyrzucisz folii bąbelkowej. Genialny patent

Prosty patent, który sprawi, że podłoga odzyska dawny blask

Folia bąbelkowa to przedmiot, który najczęściej wykorzystywany jest do pakowania różnego rodzaju paczek, z naciskiem na przedmioty wykonane ze szkła czy ceramiki. Jeśli po otworzeniu przesyłki zobaczysz, że znajduje się w niej folia bąbelkowa, nie wyrzucaj jej. Zamiast tego, wykorzystaj ją do nabłyszczania podłogi.