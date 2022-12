Genialne triki na sprzątanie. Będzie czysto i ekologicznie

Cytryna nie tylko dla zapachu

Cytryna ma działanie antybakteryjne i odświeżające. Mało to wie, że doskonale poradzi sobie z zardzewiałymi naczyniami. Na problematyczne miejsce z nalotem wystarczy położyć jej plasterek i zostawić na kwadrans, by uzyskać gwarancję szybkiego usunięcia problemu. Cytryna sprawdzi się także do czyszczenia zaschniętego brudu z drewnianej deski do krojenia. Natrzyj ją obficie i zostaw pokrytą sokiem na kilkanaście minut. Brud stanie się łatwy do usunięcia, a i brzydki zapach zniknie dzięki temu trikowi.