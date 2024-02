Już teraz pokrój i zakop pod hortensją. Niezwykłe, jak zakwitnie w sezonie

Hortensje to rośliny, które wymagają nieco więcej uwagi i troski. Mimo to, jeśli poświęcimy im odrobinę czasu i energii, z pewnością odwdzięczą się nam swoim przepięknym kwitnieniem. Co ciekawe, nie musimy inwestować w drogie środki do ich pielęgnacji. Wystarczy wykorzystać resztki produktów, które zazwyczaj lądują w naszych koszach na śmieci.