Kaja Paschalska zaszałała. Prześwitująca bluzka to nie wszystko

Kaja Paschalska to aktorka znana głównie z serialu "Klan", której styl objawia się naprzemiennymi wzlotami i upadkami . Niektóre jej outfity zachwycają, podczas gdy o innych wolelibyśmy zapomnieć.

Teraz aktorka popisała się casualową stylizacją z pazurem , której nie powstydziłaby się żadna znana fashionistka. Jej szczegóły widzimy na selfie z windy. Paschalska opublikowała je na instagramowym profilu obserwowanym przez 50 tys. osób. To właśnie tam niejednokrotnie chwali się swoimi strojami – zarówno tymi na co dzień, jak i na ważniejsze wyjścia.

Aktorka zarzuciła na wierzch jeansowy płaszcz . Każda fashionistka wie, że denim jest teraz na topie i to w każdych ilościach. Paschalska zdecydowała się ponadto na srebrne klapki na niewysokich obcasach . Modniejszego obuwia nie mogła wybrać, gdyż rok 2023 stoi właśnie pod znakiem srebra. Nie da się zatem ukryć, że stylizacja aktorki jest kompilacją najświeższych i najgłośniejszych trendów na wiosnę-lato 2023.

