Kajra zachwyciła na konferencji przed Festiwalem w Opolu. Ta kreacja to klasa sama w sobie

Kajra zachwyciła kreacją na konferencji prasowej przed Festiwalem w Opolu

Piosenkarka zaprezentowała się w długiej do ziemi, granatowej sukni z lejącej się satyny. To kreacja na cienkich ramiączkach, z głębokim dekoltem oraz rozcięciem do połowy uda. Wyeksponowała zgrabną sylwetkę oraz obłędną opaleniznę. Suknia piosenkarki to absolutna klasyka w duchu hasła "mniej znaczy więcej" ozdobiona jedynie cienkim paseczkiem pokrytym kryształkami na wysokości talii. Kajra dobrała do tego srebrne szpilki z czubkiem w szpic oraz srebrną biżuterię. Dodatkowo postawiła na mocny makijaż oka oraz włosy ułożone w hollywoodzkie fale.