Zobaczyła ją cała Polska. Kamera uchwyciła dziewczynę Fornala

Sylwia Gaczorek to partnerka jednego z siatkarzy naszej reprezentacji. Influencerka i fryzjerka jest w związku z Tomaszem Fornalem. Na żywo obserwowała mecz Polaków z reprezentacją USA podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu. Kamery uchwyciły jej reakcję na wygraną naszych rodaków.

Za nami ogromne sportowe emocje. Choć ostatecznie nasza drużyna pokonała Amerykanów 3:2, walka była zacięta. Napięcie było odczuwalne do ostatnich sekund.

Już w ubiegłym roku pojawiły się plotki dotyczące związku popularnej youtuberki oraz polskiego siatkarza. Choć długo żadne nie komentowało pogłosek, instagramowe relacje i wpisy w mediach społecznościowych miały mówić same za siebie. Ostatecznie para potwierdziła związek.

Jak wygląda życie ze sportowcem? Gaczorek uchyliła rąbka tajemnicy w serii "Czy to prawda, że…" na kanale youtuberki Weroniki "Wersow" Sowy.

Jak dodała, sława Tomasza Fornala ma też swoją ciemną stronę. Na pytanie, jak to jest być dziewczyną znanego siatkarza, odpowiedziała jedynie: "Ciężko, na pewno".

