Partnerka Fornala zachwyciła stylizacją. Pokazała się w nietypowych jeansach

Sylwia Gaczorek od lat działa w sieci, w tym jako youtuberka. Właścicielka salonów fryzjerskich w Krakowie i Warszawie co chwila relacjonuje podróże z dalekich zakątków świata, a przy tym bawi się trendami. Lubi modę i nie boi się sięgać po nowoczesną ekstrawagancję. Tym razem zaszalała z formą ubrania, uciekając od klasyki i tego, co na co dzień widzimy na ulicach.