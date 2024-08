W poniedziałkowe popołudnie 5 sierpnia rozpoczęła się rywalizacja we wspinaczce sportowej. Miłośnicy sportowych wrażeń liczą, że właśnie w tej dyscyplinie Polska zdobędzie złoty medal dzięki Aleksandrze Mirosław.

Polska reprezentantka w swojej pierwszej próbie pobiła własny rekord świata, osiągając czas 6,21 s., po czym zrobiła to ponownie, tym razem z czasem 6,06 s.

Urodzona 2 lutego 1994 roku Aleksandra Mirosław rozpoczęła karierę sportową w wieku siedmiu lat jako pływaczka. Pod wpływem starszej siostry zdecydowała się na treningi wspinaczkowe, a już po dwóch latach udało jej się osiągnąć pierwszy międzynarodowy sukces. W 2009 roku zdobyła tytuł Mistrzyni Świata Juniorów. Kolejny raz udało jej się to w 2011 i 2013 roku.

Kolejne lata przyniosły jej następne sukcesy. W 2023 roku Mirosław udało się dotrzeć do półfinału mistrzostw świata w Bernie, jednak tutaj wbiegła na ścianę znacznie wolniej niż rywalka i nie zakwalifikowała się do Igrzysk Olimpijskich. Wszystko zmieniło się 15 września, podczas europejskich zawodach kwalifikacyjnych w Rzymie.

28 kwietnia 2023 roku Aleksandra Mirosław pobiła swój własny rekord świata, wbiegając na szczyt w czasie 6,25 sekundy. Podczas startu w Paryżu na igrzyskach olimpijskich i pierwszej próby udało jej się pobić rekord o 0,04 s , a następnie powtórzyła swój wyczyn i dotknęła szczytu z czasem 6,06 s. To umocniło prowadzenie w eliminacjach.

Zarówno Aleksandra Mirosław, jak i druga reprezentantka Polski, Aleksandra Kałucka, powalczą o medale we wspinacze sportowej w Paryżu. Faza pucharowa - ćwirćfinały, półfinały oraz finały, odbędzie się w środę 7 sierpnia.

Ćwierćfinały wspinaczki sportowej na czas kobiet rozpoczną się o 12:35, po czym odbędą się półfinały, mały finał i wielki finał około 12:55. Transmisję na żywo można oglądać na TVP 1, Eurosport 1, Polsat Box Go, tvpsport.pl i platformie MAX.

