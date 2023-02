Kamila była molestowana w autobusie. "Czułam jego oddech"

Podobnych wpisów na forach dyskusyjnych jest mnóstwo. Kamila (imię zmieniłam) znalazła się w takiej sytuacji w czasach licealnych. – Jak co rano jechałam do szkoły. Zawsze o tej porze w autobusie była masa ludzi, głównie młodych. Stałam przy oknie. Poczułam, jak ktoś się o mnie ociera. To było dla mnie bardzo niekomfortowe, niemal słyszałam i czułam jego oddech. Początkowo to zignorowałam. Chyba dlatego, że nigdy wcześniej nie byłam w takiej sytuacji i nie wiedziałam, co robić. Po chwili jednak on dotknął moich pośladków – miałam na sobie sukienkę, bo był jakiś maj albo czerwiec. Wtedy zareagowałam. Odwróciłam się, ale autobus akurat się zatrzymał, ludzie zaczęli wysiadać i gostek wmieszał się w tłum – wspomina Kamila, która przez długi czas nikomu o tym zdarzeniu nie opowiadała. – Wstydziłam się. Teraz wiem, że to nie ja powinnam się wstydzić, ale taka jest prawda. Przez pewien czas bardzo źle i głupio czułam się z tym, co zaszło.