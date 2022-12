To już nagminne. Każda kobieta powinna znać metodę 5D

Tak, polega ona na zbieraniu materiałów i udokumentowaniu tego, co widzimy. Nie chodzi absolutnie o nagrywanie filmiku, żeby go następnie wrzucić do internetu. O tym, co zrobić z tym materiałem, decyduje wyłącznie osoba, której to nagranie dotyczy. Tak nakazuje prawo. Tutaj najważniejsze jest, żeby zebrać ważne szczegóły, takie jak numer autobusu, jak osoba była ubrana, która to była godzina, jaką ulicą autobus przejeżdżał, na którym skrzyżowaniu doszło do zdarzenia. To pozwala osobie wykorzystać zebrane materiały, gdy zdecyduje się zgłosić molestowanie np. organom ścigania. Przed dokumentowaniem warto jest dołączyć innych, co pozwala jednocześnie na dekoncentrację. To nie może być tak, że ktoś komuś robi krzywdę, a my stoimy i tylko to nagrywamy.