Zatrzasnął drzwi, włożył nieletniej rękę między uda i pocałował. Wyrok dla kierowcy Bolta budzi oburzenie

Chciała tylko dojechać na siłownię. Kierowca naruszył jej przestrzeń osobistą i dokonał zabronionego czynu

Wszystko wydarzyło się w lipcu ubiegłego roku. Nastolatka zamówiła przejazd przez popularną aplikację Bolt, aby dostać się na siłownię. W trakcie jazdy kierowca zagadnął do pasażerki w języku angielskim, widząc, że przegląda media społecznościowe. Poprosił dziewczynę o podanie mu telefonu, aby mógł ją zaobserwować na Instagramie. Młoda kobieta spełniła jego prośbę. Później, według zeznań nastolatki, przeszedł do kolejnych działań. Zaczął zadawać nastolatce intymne pytania dotyczące seksu i masturbacji. Potem 29-latek złapał pasażerkę za kostkę. Zatrzymał samochód i przesiadł się na tył samochodu i zablokował drzwi. Pocałował i włożył rękę między uda sparaliżowanej dziewczyny. Po wszystkim dalej ruszył samochodem w trasę. Nastolatka szybko napisała do koleżanki, która zadzwoniła pod numer alarmowy 112.