WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 1 kamilla baar oprac. Karolina Błaszkiewicz 1 godzinę temu Kamilla Baar ma nową fryzurę. Drastyczna metamorfoza aktorki Kamilla Baar od zawsze kojarzyła się z długimi włosami. Znana i lubiana aktorka pokazała się w zupełnie nowej, drapieżnej odsłonie. Fryzjer Baar pokazał, jak się w niej prezentuje. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Kamilla Baar jest cenioną aktorką serialowo-teatralną (East News) Zawód aktora wiąże się z ciągłymi zmianami. Dla roli można poświęcić naprawdę wiele. Ciało traktuje się jak narzędzie – czasem trzeba schudnąć, czasem przytyć, innym razem oddać się w ręce fryzjera, tak jak ostatnio zrobiła to Kamilla Baar-Kochańska, jedna z najlepszych aktorek swojego pokolenia. Doceniana przez publiczność i krytyków nie ma już włosów sięgających za ramiona. Aktorka w ostatnich latach przyzwyczaiła do blond czupryny. Kamilla Baar – nowa fryzura Piotr Hull, który znaKamillę Baar-Kochańską od 13 lat, podzielił się zdjęciem, na którym widzimy gwiazdę szklanego ekranu i desek teatralnych. Nie przypomina dawnej siebie – krótka brązowa fryzura dodała jej zadziorności, wyostrzając rysy twarzy. Być może zmiana na głowie Baar-Kochańska wiąże się z nową rolą. Albo aktorka chciała poczuć się inaczej i zwyczajnie zobaczyć się w innym świetle. Każda z nas ma czasem na to ochotę. W latach 2005–2017 była aktorką Teatru Narodowego, gdzie wciąż gościnnie występuje. Aktualnie można oglądać ją w w "Dowodzie na istnienie drugiego" Macieja Wojtyszki. W 2012 roku otrzymała nagrodę Złotej Kaczki w kategorii "najlepsza aktorka filmów sensacyjnych" za rolę w Vincim reż. Juliusza Machulskiego. Rok później została laureatką nagrody Wiktora w kategorii "Odkrycie telewizyjne roku”, m.in. za rolę w serialu Na dobre i na złe[14]. Na swoim koncie aktorka ma również Telekamerą 2014. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Hanna i przyjaciele. W kuchni Lis Grażyna Wolszczak 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne