Natalia Niemen przeszła spektakularną metamorfozę. Takiej jej jeszcze nie widzieliśmy

Gdyby rozdawano nagrody za spektakularne metamorfozy, to Natalia Niemen w tym roku by ją zdobyła. Zapomnijcie o jej długich brązowych włosach.

Natalia Niemen jest owocem związku muzyka Czesława Niemena i modelki Małgorzaty Niemen. Artystka poszła w ślady taty. Śpiew doskonali każdego dnia, bo dużo koncertuje. Natomiast w tym roku postanowiła zaszaleć także ze swoim wyglądem. Przyzwyczaiła nas do długich brązowych włosów. Od lat nie zmieniała wizerunku, a gdy teraz to zrobiła, to aż nie chce się wierzyć, że to ta sama osoba.