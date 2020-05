Kampania #PassTheMic. Wielkie gwiazdy oddają swoje konta społecznościowe specjalistom od koronawirusa

Gwiazdą, która jako pierwsza swoje konto udostępniła dr. Fauciemu jest Julia Roberts. "Rzeczą, która pozwala mi na optymizm jest: siła nauki, zdolność do opracowania planu działania, diagnostyki, szczepionek, terapii" – powiedział lekarz i popularyzator wiedzy o chorobach zakaźnych w rozmowie z Roberts. Dodał, że należy chronić osoby słabe, ponieważ to one mają największe kłopoty z wirusem.