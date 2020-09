Karolina Korwin Piotrowska ostro o Blance Lipińskiej. "Celebrytom życzmy rozumu"

Karolina Korwin Piotrowska odniosła się na swoich mediach społecznościowych do reklamowanego przez autorkę książki "365 dni" suplementu diety. Chodzi o to produkt Good Mood. Blanka Lipińska w taki sposób polecała go na swoim profilu na Instagramie: Zacznijcie robić coś dla siebie. Nie czekajcie, że to się skończy po prostu. Po to Bio Medial Pharma wymyśliła ten produkt Good Mood, żeby takim osobom jak Wam pomaga i to bez recepty, bez psychiatry.