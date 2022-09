Karolina Pisarek o kłótniach z mężem. Jedna słono ją kosztowała

– Ja mam polski temperament, jestem kobietą, zdarza się. My jesteśmy podobni, a jednak różni. Roger jest pedantem, uwielbia, jak jest czysto. Ja jestem trochę chodzącym chaosem. (…) Związki są pewną sinusoidą. Raz jest super i masz motylki w brzuchu i doceniasz wszystko, a czasem musicie pospędzać czas osobno dla zdrowej relacji. I to jest okej, każdy przez to przechodzi – powiedziała Pisarek w wywiadzie udzielonym portalowi Plotek.