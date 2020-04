Karolina Szostak w przyłbicy. Pokazała zdjęcie z pracy

Karolina Szostak, dziennikarka sportowa, która na co dzień prowadzi serwisy nadawane na żywo w jednej z telewizji, jest zobowiązana przychodzić regularnie na nagrania. Prezenterka postanowiła się chronić przez ewentualnym zarażeniem i przychodzi do redakcji w plastikowej przyłbicy. Szostak zauważyła, że to rozwiązanie jest o wiele bardziej wygodne niż maseczka.

Szostak opublikowała zdjęcie, na którym widać ją w przyłbicy na twarzy, jednak to nie spodobało się wielu internautom. "Większość z nas pracuje wśród ludzi, przyłbice są dla lekarzy i ratowników medycznych, a to zdjęcie jest nie na miejscu" - stwierdziła jedna z komentujących. "To oznacza, że w domu, do czytania też powinno się nosić ochronne akcesoria?" - dodała druga.