Karta Rodziny Andrzeja Dudy. Maja Ostaszewska: "Sączona kropla po kropli nienawiść prowadzi do tragedii"

Maja Ostaszewska w obronie osób LGBT+

Ostaszewska zwróciła uwagę na to, że polskie rodziny borykają się z wieloma problemami: codziennie dochodzi do aktów przemocy domowej, ludzie tracą prace, dowiadują się o poważnych chorobach. Miłość innych ludzi nie należy do wszechobecnych w Polsce nieszczęść.