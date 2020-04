Strajk Kobiet. Maja Ostaszewska przestrzega. "Bądźmy czujni"

Maja Ostaszewska o sukcesie Polaków

Rzesze Polaków wyrażało swój sprzeciw wobec udzielenia zielonego światła projektowi co doprowadziło do tego, że został on skierowany do komisji. "Oby była to forma zamrożenia, oby utknęły tam na lata" - podkreśla Maja Ostaszewska, jedna z najbardziej zagorzałych aktywistek wśród artystów.