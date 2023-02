Kasia Cichopek w bieli. Tak ubrana nie wyszłaby na ulice Warszawy

Dawała popis umiejętności na stoku, wygrzewała się na leżaku, zwiedzała miasto i zaliczyła rejs wenecką gondolą. Katarzyna Cichopek wraz z partnerem i dziećmi spędziła zimowe ferie we Włoszech. Gwiazda lubi wypoczywać aktywnie, dlatego trudno mówić tu o włoskim "dolce far niente", czyli "słodkim nierobieniu niczego". Kasia Cichopek relacjonowała swój wyjazd, aż do ostatniego dnia, gdzie podzieliła się z fanami kawą, efektownym pierścionkiem i swoją przytulną stylizacją, która obecnie w polskich okolicznościach nie miałaby racji bytu.