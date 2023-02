Kasia Cichopek już tak nie wygląda. Gwiazda zmieniła fryzurę

Włosy Katarzyny Cichopek wymagały interwencji

Na jednym z odcinków "You Can Dance – Nowa Generacja 2", Kasia Cichopek pojawiła się w wyprostowanej fryzurze, która wyraźnie ukazała kiepską kondycję jej włosów. Wysuszone kosmyki, połamane włókna i odstające u nasady "baby hair", nie uszły uwadze internautów. Być może gwiazda wzięła sobie do serca komentarze, a może poczuła przypływ wiosennej energii, a wraz z nią - potrzebę widocznej w lustrze zmiany?