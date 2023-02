Kasia Cichopek przekombinowała. Miał być luksus, a wyszedł chaos

Katarzyna Cichopek nie zwalnia tempa. Co chwila pojawia się na ekranach w coraz oryginalniejszych i wymyślnych kreacjach. Na nagrania do programu "You Can Dance – Nowa Generacja 2" wybrała sukienkę, która kipi bogactwem ornamentów i ma w sobie coś z wyrafinowanej diwy. Gwiazda coraz częściej odstawia na bok prostotę i minimalizm. Za to chętnie eksperymentuje z luksusem. Czy słusznie? Sama zobacz.