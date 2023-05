Kasia Dziurska głośno mówi o swojej chorobie. Zaczęło się od wzdęć

Jakbym połknęła piłkę

Dziś Kasia cieszy się, że jej życie jest wolne od SIBO – dzięki temu, że trafiła na dobrą lekarkę i wciąż uważa na to, co je. – Czasami, gdy mam dłuższe przerwy między posiłkami, okres większego stresu, mniejszego nawodnienia albo zjem coś, czego wcześniej nie jadłam, to to odczuwam, ale na szczęście jest to chwilowe. Mam też suplementy, które pomagają mi doraźnie. Nie jest już tak, że przez tydzień chodzę z bólem brzucha, zwłaszcza że to był ból wędrujący. Wyglądałam, jakbym połknęła piłkę. Do tego uporczywe gazy, które powodowały u mnie dyskomfort chodzenia po mieście albo do znajomych – mówi Kasia.