Klaudia El Dursi jest chora. "Leczenie jest ciężkie i nieprzyjemne"

Prowadząca "Hotel Paradise" jest świadoma swojej choroby i konieczności leczenia. - Ja wiem od roku, że to mam i powinnam jak najprędzej wyleczyć, ale to leczenie jest tak ciężkie i tak nieprzyjemne, że cały czas szukałam jeszcze innych chorób, innych powodów mojego złego samopoczucia, a to jednak cały czas kończy się na tym, że powodem moich wszystkich dolegliwości jest to helicobacter - opisała.