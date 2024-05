Kasia Moś w mini. Tak ubrała się na próbę w Opolu

Moś będzie jedną z gwiazd, które już w weekend wystąpią na słynnej opolskiej scenie. Aktywna w mediach społecznościowych wokalistka podzieliła się z fanami relacją z prób. Na zamieszczonej przez nią instagramowej relacji można zobaczyć, jak po raz kolejny pokazuje, że "mała czarna" może być świetną opcją także na co dzień.

Kasia Moś ma świetne wyczucie stylu. Nie raz udowodniła też, że nie trzeba wiele, by wyglądać efektownie. Tak było i tym razem, gdy na scenie podczas prób do opolskiego festiwalu pojawiła się w letniej, czarnej mini na jedno ramię, z delikatnym rozcięciem odsłaniającym zgrabne nogi artystki.

Podczas prób wokalistka postawiła jednak na wygodę i do małej czarnej dobrała białe, sportowe buty, co sprawiło, że stylizacja nabrała ciekawego, codziennego charakteru. Całość prezentowała się lekko, a jednocześnie podkreślała wszystkie atuty sylwetki.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!