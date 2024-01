Potwierdziła związek. "Jestem bardzo szczęśliwa przy Łukaszu"

Kasia Moś nie ukrywa, że jest zakochana. Artystka zgodziła się na szczerą rozmowę z "Vivą!", w której nawiązała do poprzedniego związku, rozstania i odnalezienia prawdziwej miłości. "To piękne uczucie i bardzo potrzebne. Im jesteśmy starsi, tym czujemy to zdecydowanie wyraźniej" - stwierdziła piosenkarka.