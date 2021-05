Kasia namówiła męża na wizytę w klubie swingerskim. Nie spodziewała się jego reakcji

Kiedy moja zdrada wyszła na jaw i zdecydowaliśmy, że chcemy ratować małżeństwo, zaczęliśmy wprowadzać do naszego łóżka trochę urozmaicenia. W pewnym momencie pojawił się też temat klubów swingerskich, o których najprawdopodobniej przeczytałam w internecie. Przyjęliśmy wiele różnych założeń, na przykład to, że mój mąż moderuje całe nasze wyjście, że to on na wszystko wyraża zgodę i poszliśmy. To był mój pierwszy raz. Ja byłam zachwycona, mój mąż był przerażony, co się bardzo mocno na nas odbiło. Po mojej zdradzie bardzo chciałam ratować nasz związek. Postawiłam wszystko na jedną kartę, skupiłam się na tym, aby odbudować naszą relację.