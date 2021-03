Kasia Stankiewicz rozbawiła fanów starym zdjęciem

Zabawne komentarze internautów

- Oh wow!! Niczym Kate Moss. Kocham ten look so 90’s.

Kariera Katarzyny Stankiewicz

Mając zaledwie 19 lat osiągnęła niewiarygodny sukces. Dziewczyna z Działdowa wygrała "Szansę na sukces" i została wokalistką jednego z najpopularniejszych wówczas zespołów Varius Manx. Sława nie uderzyła jej do głowy, ale naraziła ją na niebezpieczne sytuacje. I to m.in przez nie na pewien czas odeszła z show-biznesu.

- Pamiętam np. historię z chłopakiem, który przyjechał do Działdowa i kilka dni obserwował, jak funkcjonuje moja rodzina. Któregoś dnia zapukał do drzwi. Mama otworzyła, a on pyta, czy jest Kasia. Mama na to, że nie, bo gramy koncert. A on, że chciałby zostawić mi zeszyt z listami i swoimi wierszami. Mama się zgodziła. Potem otworzyła ten zeszyt, a w nim były moje zdjęcia ze śladami różnych wydzielin, teksty nie do cytowania czytelnikom. Mama poszła z tym na policję. Okazało się, że ów chłopak uciekł z zakładu psychiatrycznego - wspominała wokalistka w rozmowie z magazynem "Dobre chwile".