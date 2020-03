Kasia Tusk w sukience na wiosnę. Blogerka stawia na klasykę

Sukienka na wiosnę. Wygoda i elegancja

"Tak niedawno to było, a tyle się zmieniło" – napisała Kasia Tusk pod opublikowaną fotografią. Blogerka wspomina sesję, w której wzięła udział, aby promować produkty swojej marki. Na wiosnę zaproponowała model sukienki klasycznej. Bawełniany materiał pozwoli czuć się w niej swobodnie. Wygoda połączona z elegancją. W obecnej sytuacji z pewnością jeszcze minie sporo czasu, zanim Kasia Tusk powróci, jak my wszyscy, do normalnego trybu pracy. Póki co, można planować i wracać pamięcią do dni, w których czuliśmy się szczęśliwi.