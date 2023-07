Kasjer pyta o kod pocztowy? W tej sytuacji nigdy nie podawaj

Podczas robienia zakupów w supermarketach czy popularnych sklepach odzieżowych, nie jest rzadkością sytuacja, w której kasjer prosi klienta o podanie kodu pocztowego. Zazwyczaj podajemy go bez zastanowienia, nie podejrzewając, że może to być potencjalne naruszenie naszej prywatności. Tak nie jest, ale może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Jakie są zatem ryzyka?