Kobiety zachwycone odkryciem. Oto co oznaczają symbole na metkach Zary

Chyba większości z nas zdarzyło się kiedyś pójść do Zary i nie zmieścić się w ubranie w swoim standardowym rozmiarze. Nie oznacza to wcale, że przytyłyśmy, lecz po prostu wybrałyśmy model z działu, który ma zaniżoną rozmiarówkę. Niektórym mogło się także zdarzyć, że dana rzecz, choć w dobrym rozmiarze, była zdecydowanie za duża. I tu działa ta sama zależność. Rozmiarówka w Zarze nie jest bowiem jednolita. Ta popularna sieciówka posiada system, który ma sens, gdy się go już pozna.