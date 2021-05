Kasjerka z Żabki robi furorę w sieci. Ma pomysł, jak wzbudzić empatię u Polaków

Viola nazywa siebie "szafiarką od szafy z piwem". "Niestety nie pomogę w sprawie doradzania co ubrać, bo codziennie zakładam prawie ten sam żabi outfit, ale co do zawartości tej szafy mogę już bardziej pomóc. Promeczki na piwo są codziennie 18-21/21-23" - tak w zabawny sposób zachęca do zakupów w swoim sklepie.