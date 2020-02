Kassi Mansfield powiedziała, jak czuje się kobieta z depresją ciążową. "Łapię się ostatków energii"

Popularna amerykańska blogerka Kassi Mansfield poruszyła publicznie temat, o którym bardzo rzadko się mówi. Kobieta niedługo urodzi drugie dziecko i twierdzi, że obecnie zmaga się z depresją ciążową.

"Niektóre dni są dobre, a w niektóre muszę włożyć całą energię, jaką mam, tylko po to, żeby iść do sklepu, a nie leżeć w łóżku i płakać przez cały dzień. Nie wiedziałam o depresji ciążowej, myślałam, że istnieje tylko poporodowa. Ponieważ nikt nie rozmawia na temat depresji w trakcie ciąży" - powiedziała.

Po publikacji posta wiele kobiet odezwało się do niej z podziękowaniami. "Płyniemy tą samą łodzią. Doskonale rozumiem, co czujesz", "Dziękuję za post. Musiałam usłyszeć, że nie jestem jedyna. Nie ma nic złego w byciu słabą, przyznajesz się do tego, że jesteś człowiekiem, i że jesteś na ścieżce do wyzdrowienia" - czytamy w komentarzach.