Ania pięć lat czekała na mieszkanie komunalne. Jest samotną matką i chce ubiegać się o większe lokum

Ania samodzielnie wychowuje dwoje dzieci. Choć jakiś czas temu udało jej się dostać mieszkanie komunalne, zastanawia się, co zrobić, by móc je zmienić je na większe, o lepszym standardzie. Tym bardziej że wkrótce na świecie pojawi się jej kolejne dziecko.

Ania pięć lat czekała na przyznanie mieszkania komunalnego. "Chory kraj" – żali się. Warunki, w jakich mieszka, pozostawiają jednak wiele do życzenia. Kobieta chciałaby zawalczyć o lepsze mieszkanie dla siebie i swoich dzieci. Jest samotną matką, która niedługo powita na świecie trzecią pociechę.

Wizyta w urzędzie nie przebiegła pomyślnie. Choć Ania próbowała dopytać, co zrobić, aby mieć szanse na większe mieszkanie, nie uzyskała informacji. "Pani w okienku chamsko mnie potraktowała, nie udzieliła mi konkretnych informacji. Może ktoś z was był w podobnej sytuacji i mógłby doradzić?" – pisze kobieta na forum WP Kafeteria.

Samotna matka prosi o pomoc. Chce dostać większe mieszkanie komunalne

Anka wyraźnie zaznaczyła, że prosi o radę w kwestii mieszkania. Mimo to znalazły się osoby, które zamiast odpowiedzieć na jej pytanie i pomóc, zaczęły się dziwić, jak to możliwe, że znalazła się w takiej sytuacji. Nie brakowało uszczypliwości i przykrych komentarzy, na które Ania próbowała odpowiadać, żeby się bronić. Wyjaśniła, że "nie opłaca" jej się iść do pracy, bo przy dwójce – wkrótce trójce – dzieci koszty żłobka czy opiekunki przewyższałyby jej zarobki.