Katarzyna Cichopek pokazała dzieci. Podobieństwo jest uderzające

Cichopek umiejętnie łączy życie zawodowe z prywatnym. We wrześniu 2008 roku poślubiła zawodowego tancerza – Marcina Hakiela. Przyszłego męża poznała w "Tańcu z gwiazdami” - uczucie zrodziło się między nimi podczas wspólnych treningów. Show opuścili jako zwycięska para: w ich przypadku dotyczyło to zarówno życia, jak i tanecznej konkurencji. Zakochani otworzyli nawet wspólnie sieć szkół tańca i wydali instruktażową płytę DVD.

Pokazała twarze dzieci

Do tej pory Cichopek raczej nie pokazywała twarzy swoich dzieci. Tym razem zrobiła jednak wyjątek i na swoim instagramowym profilu (który obserwuje obecnie aż 425 tys. użytkowników) zamieściła rodzinne zdjęcie. Możemy na nim zobaczyć całą czwórkę, relaksującą się na kanapie i oglądającą film animowany "Gdzie jest Nemo?”. W opisie do uroczej fotki pani Kasia zażartowała, pisząc: "A wy mówicie po waleńsku?”.

W komentarzach natychmiast rozpoczęła się dyskusja dotycząca dzieci pani Katarzyny. Internauci zwrócili uwagę na ich podobieństwo do znanych rodziców. "Adam to czysty tata, a Helenka jest do pani podobna. Super zdjęcie” – mogliśmy przeczytać w popularnym komentarzu. W kolejnym z kolei jeden z użytkowników napisał: "Jacy wy wszyscy jesteście do siebie podobni… Żywy dowód, że małżonkowie się upodabniają do siebie” .