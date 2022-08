Katarzyna Cichopek w czerwonej kreacji. Nie wszystkim przypadła do gustu

Katarzyna Cichopek stała się prawdziwą gwiazdą Instagrama. Aktorka, prezenterka, teraz także jurorka - już niedługo zadebiutuje w tej roli w programie "You Can Dance. Nowa Generacja 2", a prywatnie - fanka mody. Nie sposób tego nie zauważyć, bo na profilu w swoich mediach społecznościowych co rusz zamieszcza zdjęcia kolejnych stylizacji. Okazuje się jednak, że nie wszystkie przypadają do gustu jej obserwatorom.