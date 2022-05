Katarzyna Cichopek w dżinsowej stylizacji. Wyeksponowała zgrabne nogi

Katarzyna Cichopek ma wsparcie fanów

Katarzyna Cichopek pod postem postanowiła napisać parę szczerych słów. "Wysyłam wam mnóstwo pozytywnej energii i dziękuję za tę, którą od was dostaję. Choć ostatnio jest mi ciężko, to nie przestanę się uśmiechać do was i do życia. Robię swoje, dla dzieci, siebie i dla was" – czytamy.